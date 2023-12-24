عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 149 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بـ المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 149 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حاملين المصاحف.. احتفالية لتكريم 150 حافظا للقرآن بصفانية في المنيا.. صور

صحة المنيا: تقديم خدمات رعاية وتوعية ومشورة للشباب وطلاب المدارس خلال نوفمبر

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق .

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 149 مخالفة تموينية منها 111 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن – توقف عن الإنتاج - عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات و 38 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية- بيع منتجات منتهية الصلاحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتروليه سلع الغذائية مجهولة المصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

موضوعات متعلقة

حاملين المصاحف.. احتفالية لتكريم 150 حافظا للقرآن بصفانية في المنيا.. صور

ترشيحاتنا

بعد وصله لرقم قياسي.. مفاجأه غير متوقعه في سعر الذهب الان بمصر

مقتل جندي إسرائيلي على مشارف خان يونس.. وجيش الاحتلال يعلن حصيلة الخسائر

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

أزمة السودان تتفاقم.. هل من تدخل عربي لمنع الانزلاق للهاوية؟

أوكرانيا تسقط 14 طائرة مسيرة روسية

تفاهة واستخفاف| الهباش ينفعل خلال حديثه عن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

الفرق كبير.. شاهد جومانا مراد ترتدي فستان سلمي أبو ضيف وتشعل السوشيال ميديا

مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ