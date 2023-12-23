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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حاملين المصاحف.. احتفالية لتكريم 150 حافظا للقرآن بصفانية في المنيا.. صور

احتفالية لتكريم حفظة
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم

نظم أطفال قرية صفانية التابعة لمركز العدوة  شمال المنيا مسيرة حملوا فيها المصاحف احتفالا بفوزهم في مسابقة القرآن الكريم السنوية التي نظمتها إحدى الجمعيات الاهليه التابعه لوزارة التضامن الاجتماعي.

ضمت المسيرة  150 طفلًا من فئات عمرية متنوعة، حيث طافوا شوارع قرية صفانية مرددين الأناشيد الدينية، ومنها أنشودة " المسك.. فاح" تعبيرًا عن فرحتهم بفوزهم في المسابقة.

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وحرص أهالي القرية على المشاركة في المسيرة، حيث انضم بعضهم إلى الأطفال وأخذوا في التصفيق والهتاف تشجيعًا لهم.
وأشاد مسئولو جمعية العلا لخدمة المجتمع المحلي بقرية صفانية بمركز العدوة بجهود الأطفال الفائزين في المسابقة، مؤكدين حرصهم على تنظيم هذه المسابقة سنويًا بهدف تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم.

وأوضحوا أن المسابقة تضمنت عدة مراحل، حيث جرى اختيار الفائزين من خلال لجنة من المتخصصين في علوم القرآن الكريم


وأكدوا أن تنظيم هذه المسيرة تأكيدًا على أهمية القرآن الكريم في حياة المسلمين، ودوره في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة، حيث سادت حالة من البهجة والفرحة بين أهالي القرية لينضم بعضهم إلى المسيرة مشجعين أبنائهم فرحين بفوزهم في مسابقة القرآن الكريم.

 

احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم
احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم
الجمعيات الأهلية القرآن الكريم مسابقة القرآن الكريم مسابقة القرآن

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