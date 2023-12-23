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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. زراعة 133 فسيلة مثمرة في مطاي بالمنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة وزينة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها ، والاستفادة منها.

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وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى.

حيث تم استكمال زراعة 133 شجرة متنوعة ماهوجني ومورينجا وأنواع أخرى بطريق ٢٤٢ بمدينة مطاي وتم رى الأشجار المزروعة و النباتات القديمة و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي. 

100 مليون شجرة أسامة القاضي محافظ المنيا الطرق والمحاور المبادرة الرئاسية للتشجير مواجهة التغيرات المناخية

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