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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحقيق السيولة المرورية.. حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمراكز المنيا

حملات مكثفة لرفع
حملات مكثفة لرفع الاشغالات

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني ملوى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق، بقيادة اللواء أ.ح وكيل الوزارة احمد السايس رئيس المركز، وأسفرت الحملة التى شملت عدد من شوارع المدينة، عن تحرير 241 محضر تنوعت ما بين إزالة إدارية - إشغال طريق - بائع متجول - ادارة منشأة بدون ترخيص - محضر نظافة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز على تواصل تلك الحملات لعودة الانضباط بشوارع المدينة وتيسيرا على المارة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق.

 

ازالة الاشغالات والتعديات الاجهزة التنفيذية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حملات مكبرة لرفع الإشغالات لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية

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