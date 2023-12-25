لمدة 24 ساعة.. إغلاق مزلقان محطة السكة الحديد بمطاي في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، تلقيها إشارة من هيئة السكة الحديد بغلق مزلقان السكة الحديد الموجود بجوار المحطة "منفذ 32" وذلك لأعمال الصيانة الآلية بجسر السكة الحديد بالمزلقان اعتبارا من الساعة الخامسة صباح غدٍ، الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسة صباحا الأربعاء 27 ديسمبر الجاري، على أن يكون البديل مزلقان السكة الحديد بجوار مجلس مدينة مطاى.

وفي سياق متصل تابع المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال النظافة اليومية بقري “منبال - بردنوها - ابوان - ابو عزيز - حلوه”، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم تنفيذا لتوجيهات واللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين.



كما تابع رئيس المركز سير العمل باستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة مطاى، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية وتمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، و متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة.

وقامت الوحده المحليه لمجلس قروي منبال برفع تجمعات المخلفات اليوميه بشوارع قرى قطاع منبال وتوابعها وخاصه امام المدارس ورفعها الي المقلب الرئيسي لرفع مستوى منظومة النظافة بكل منها حفاظا على الصحة العامة.

وتستمر إدارة الكهرباء بقرية منبال بأعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالشوارع والطرق الرئيسية بين القرى.

