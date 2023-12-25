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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة خفض الأسعار.. طرح مواد غذائية مدعمة واستمرار الحملات الرقابية بالمنيا

مبادرة تخفيض أسعار
مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار".

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.

 

محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع كفاءة منظومة النظافة وتمهيد الطرق

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وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع، ففي مركزي مطاي وبني مزار تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة، حيث تم طرح شنط مواد غذائية بسعر 100جنيه للكرتونة، بمنفذي بيع حي شمال وجنوب ومنافذ القري بمدينة مطاي.

وواصلت الاجهزة المعنية بالمدينة المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية بمركز بني مزار للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 – 30%.

وفى مركز سمالوط، أعلنت الوحدة المحلية عن طرح وتوزيع أكثر من 5000 كرتونة مواد غذائية مدعمة بمنفذي مجلس المدينة والزراعة ضمن مبادرة خفض الأسعار حيث تضم الكرتونة  أرز - سكر- مكرونة - شاي – ملح.

كما واصلت الاجهزة المعنية بالمدينة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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