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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بإنهاء حياة زوجته وطفلته بالمنيا

إحالة أوراق متهم
إحالة أوراق متهم لفضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق القضية رقم 7161 لسنة 2023 مركز مطاي، والمقيدة برقم 904 لسنة 2023، كلي شمال المنيا، والمتهم فيها عامل بقتل زوجته وابنته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقا.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف احمد سعيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد كمال  

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وقد صدر القرار ضد المتهم «ر . ر- 36 سنة» عامل مقيم بمركز مطاي شمال المنيا، لاتهامة بقتل زوجته وخوفا من قيام طفلته بفضح أمره قام بقتلها.

كان المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم المحاكمة الجنائية، بعد أن ارتكب الواقعة في 30 مارس الماضي، وأنهى حياة زوجته «ن. ع»، مع سبق الإسرار مستخدما آلة حديدية " فأس" وانهال على رأسها ضربًا، وقام بقتل نجلته «س. م» خشية افتضاح أمر جريمته.

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