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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 143 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمراكز بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

 

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واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 143 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، في مراكز (المنيا- مطاي- بني مزار). 

وتم إزالة 103 حالات تعد علي الأرض الزراعية، والبناء المخالف، منها 22 حالة بمركز ومدينة المنيا شملت حالات بالبناء المخالف بحي غرب، وحالات تعد علي الأراضي الزراعية بقري( البرجاية- طوخ الخيل- صفط الخمار – بنى أحمد الغربية - بني محمد سلطان)، وفي مركز مطاي تم إزالة 30 حالة تعد علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف شملت أحياء شرق وغرب وشمال المدينة، وقرية بردنوها، وفي مركز بني مزار تم إزالة 51 حالة تعد علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف خارج الحيز العمراني شملت حي غرب وقري( الحسينية-صندفا-أبوجرج-بني صامت).

وفي ذات السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز( ملوي-مغاغة- سمالوط - أبوقرقاص) حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم إزالة 40 حالة تعد، جاء منها 14 حالة بمركز ملوي شملت أحياء شرق وشمال وجنوب وغرب المدينة وقريتي تونا الجبل وأبشادات، و 15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقريتي طنبدي وبرطباط، و9 حالات بقرى بنى غنى واسطال وقلوصنا بمركز سمالوط، بالإضافة إلى حالتي تعد بالبناء المخالف بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

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