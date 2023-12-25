نوبة من البكاء على المسرح.. 10 صور لـ عبير نعمة بعد طلاقها

تصدرت المطربة اللبنانية عبير نعمة، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد إعلانها خبر طلاقها .

وتتميز عبير نعمه بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد عبير نعمه أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

شغلت المطربة اللبنانية عبير نعمة الرأي بعدما بكت على المسرح معلنة طلاقها من زوجها الموسيقي جوليو عيد أثناء غنائها على المسرح في حفل أقيم في منطقة أنطلياس في لبنان.

قالت عبير نعمة: "اللحظة اللي عيشتها على المسرح إمبارح كانت أقوى مني بصراحة، وأنا بقالي سنتين بتخبط في حياتي الخاصة والطلاق تم من سنتين"، وذلك في تصريحات تليفزيونية.

أعلنت المطربة اللبنانية عبير نعمة طلاقها من زوجها الموسيقي جوليو عيد أثناء غنائها على المسرح في حفل أقيم في منطقة أنطلياس في لبنان.

كانت عبير نعمة تغني أغنيتها "بعدني بحبك" ولم تتمكن من إكمالها وبكت وهي تغني المقطع الذي تقول فيه: "بحبك بعدني بحبك وكل شي خصو فينا بيزعلني، صعبة شيلك من قلبي ولهلق بعدو غيابك بيقتلني".

ظلت عبير تبكي كثيرا وحاول الحضور دعمها من خلال التصفيق لها ثم بدأوا بغناء الأغنية بدلا منها لتشجعيها على استكمال الغناء، لتنظر للجمهور وتقول لهم "لقد تطلقت".

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