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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بَرَّه الأرض.. كواليس أغرب احتفال بعيد الميلاد في الفضاء

صدى البلد

انضم رواد الفضاء جاسمين موجبيلي ولورال أوهارا من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وأندرياس موغنسن من وكالة الفضاء الأوروبية، وساتوشي فوروكاوا من اليابان، لبعضهم البعض؛ لمشاركة تجربتهم في قضاء العطلات خارج الأرض.

ووفقا لموقع “سبيس” شاركوا امنياتهم"، وقالت موجبيلي: "بالنسبة لي شخصيًا، تطورت العطلات بطريقة جميلة جدًا مع مرور الوقت".

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وأضافت موجبيلي، التي تحتفل بكل من عيد الميلاد وحانوكا، وقد جلبت شمعدانًا من الصوف إلى المحطة للاحتفال بالعطلات: "عندما التقيت بزوجي، احتفلنا بأعياد مختلفة في طفولتنا، لذا قمنا بدمج هاتين الثقافتين وتقاليدهما ومشاركتهما مع بعضنا البعض ومع ابنتينا الصغيرتين، وكانت تلك تجربة مميزة حقًا بالنسبة لنا".

وأضافت: "إنها تذكير بالروابط بين البشر جميعًا، وبين الثقافات والتقاليد المختلفة، وكيف أنه من الجميل عندما نجمعها جميعًا".

أما بالنسبة لأوهارا، التي تخوض أول رحلة فضائية لها، فإن الاحتفال بالعطلات في الفضاء شيء جديد تمامًا بالنسبة لها.

وقالت: "بالنسبة لي، العطلات هي دائمًا فرصة للتجمع مع العائلة. في الواقع، هذا سيكون أول موسم عيد لا أستطيع قضائه مع عائلتي. لكنني متحمسة جدًا لقضائه على متن المحطة مع عائلتنا الفضائية".

وشارك فوروكاوا بعض الأفكار باللغة اليابانية في الفيديو وأرسل تمنياته المبكرة بالسنة الجديدة إلى الأرض. 

وقال: "خلال عطلة رأس السنة في اليابان، من المعتاد أن يجتمع العائلة بأكملها. يقوم الناس بزيارة المزار والصلاة من أجل سعادة العام الجديد من محطة الفضاء الدولية. أتمنى لكم جميعًا سعادة وابتسامات لا تنتهي".

وشارك موجنسن، رائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية من الدنمارك، تمنياته الخاصة بعيد الميلاد باللغة الدنماركية قبل إطلاق تهنئته النهائية. قال: "من جميع رواد المحطة الفضائية الدولية، نتمنى لكم عطلات سعيدة وعام جديد سعيد".

تعد المحطة الفضائية الدولية حاليًا بيتًا لـ7 رواد فضاء يعملون في مهمة لمدة 6 أشهر في المدار.

ويتواجد الرواد الروسيون كونستانتين بوريسوف وأوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب أيضًا في الطاقم، ولكنهم لم يظهروا في الفيديو الاحتفالي.

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