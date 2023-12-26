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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسار زلاجة سانتا.. صورة مذهلة تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

تمت مشاركة صورة مذهلة من قبل الوكالة الفضائية الأوروبية (ESA) تُظهر "مساراً تركته زلاجة سانتا"، وقد لاقت هذه الصورة اهتماماً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لموقع “هندوستان تايمز”، تُظهر الصورة سلسلة من النجوم الصغيرة الملونة. 

وفي تعليقها على المنشور، ذكرت الوكالة الفضائية الأوروبية أن "الكائنات هيربيج -هارو"، وهي مناطق مضيئة تحيط بالنجوم الصغيرة المولودة (المعروفة باسم النجوم الأولية)، تتشكل عندما تتصادم رياح النجوم أو تيارات الغاز الخارجة من هذه النجوم الصغيرة المولودة بسرعات عالية مع الغاز والغبار القريبين.

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وأضافت الوكالة الفضائية في المنشور: "إن هيربيج-هارو 797، الذي يهيمن على الجزء السفلي من هذه الصورة، يقع بالقرب من مجموعة النجوم الفتية المفتوحة IC 348، والتي تقع بالقرب من الحافة الشرقية لسحابة بيرسيوس الداكنة. ويُعتقد أن الكائنات الساطعة في الجزء العلوي من الصورة تحتضن نجمتين أوليتين إضافيتين".

تمت مشاركة هذا المنشور قبل ساعات قليلة فقط، ومنذ نشره، حصد أكثر من 12,000 إعجاب، والأرقام لا تزال في ازدياد.

وقد تفاعل العديد من الأشخاص في قسم التعليقات للمنشور لمشاركة ردود فعلهم.

وكتب شخص ما: “بينما نتأمل في عجائب الكون التي كشفت عنها وكالة ناسا جيمس ويب، دعونا نحتفل بروح الاكتشاف والاستكشاف التي تجمعنا جميعًا”.

استكشاف الاجتماع التواصل الاجتماعي

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