بيراميدز يحسم مصير باتشيكو خلال ساعات عقب الهزيمة أمام فيوتشر

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة بيراميدز قررت مناقشة مصير المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو وذلك بعد الهزيمة أمام مودرن فيوتشر بكأس السوبر المصري.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إدارة النادي السماوي ستقوم بمناقشة وضع المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو خلال الساعات القادمة خاصة بعد ضياع فرصة الحصول على لقب كأس السوبر المصري في الإمارات بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام مودرن فيوتشر على ستاد محمد بن زايد.

وتابع حتحوت، إن إدارة النادي السماوي تشعر بالاستياء بعد الهزيمة أمام مودرن فيوتشر وضياع فرصة التتويج بلقب كأس السوبر، بجانب تعقد موقف بيراميدز في دوري الأبطال، بعد الخسارة أمام صن داونز وفقدان 8 نقط في دور المجموعات والتواجد حاليا في المركز الثالث.