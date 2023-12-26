بمشاركة 55 دولة.. رئيس اتحاد الناشرين المصريين يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، تفاصيل عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا إن كل عام يزداد الإقبال على المعرض، ليس للمصريين فقط، بل من كل دول العالم، مشيرا إلى أنه يؤكد ريادته.

وأضاف سعيد عبده، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هذا العام يكون المعرض بمساحة واحدة وهي خمس صالات، ولكن هناك ناشرين جدد.

وأوضح أنه كان من المهم إتاحة الفرصة لكل الطلبات بقدر الإمكان، حيث تم وضع قاعدة أن يكون هناك 50 إصدارا كحد أدنى لأخذ المساحة الأولى.

وذكر أن هناك 55 دولة مشاركة فى المعرض، لافتا إلى أن الممرات الرئيسية أصبحت 3 أمتار، والتي أعطت إضافة كبيرة لعدد الناشرين، وتم استيعاب عدد كبير منهم.