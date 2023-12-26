عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة 55 دولة.. رئيس اتحاد الناشرين المصريين يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، تفاصيل عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا إن كل عام يزداد الإقبال على المعرض، ليس للمصريين فقط، بل من كل دول العالم، مشيرا إلى أنه يؤكد ريادته.

وأضاف سعيد عبده، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هذا العام يكون المعرض بمساحة واحدة وهي خمس صالات، ولكن هناك ناشرين جدد.

وأوضح أنه كان من المهم إتاحة الفرصة لكل الطلبات بقدر الإمكان، حيث تم وضع قاعدة أن يكون هناك 50 إصدارا كحد أدنى لأخذ المساحة الأولى.

وذكر أن هناك 55 دولة مشاركة فى المعرض، لافتا إلى أن الممرات الرئيسية أصبحت 3 أمتار، والتي أعطت إضافة كبيرة لعدد الناشرين، وتم استيعاب عدد كبير منهم.

سعيد عبده اتحاد الناشرين المصريين الناشرين المصريين معرض القاهرة الدولي للكتاب ناشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أماكن حملة هنوصلّك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.. وأنواع الإعاقات المستحقة

غير لائق.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ3 مدن جديدة

في حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

القمر البارد يزين سماء مصر غدًا بنسبة لمعان 100 %.. تفاصيل

بمشاركة 55 دولة.. رئيس اتحاد الناشرين المصريين يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

الاستثمارات الخضراء والحوافز الضريبية أبرز الأسباب| معيط: وضع مصر الاقتصادي أفضل بـ2024

الضغوط الدولية تتزايد..نتنياهو في مأزق..وخسائر الاحتلال تتفاقم في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

فيديو

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ