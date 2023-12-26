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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفكر سياسي: الصراع في فلسطين أصبح دينيا.. وأمريكا تبتعد تدريجيا عن إسرائيل

صدى البلد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي و عضو مجلس الشيوخ، إن الصراع في فلسطين أصبح صراعا دينيا.

وأوضح “سعيد”، خلال مداخلته ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي مصطفى شردي على قناة “الحياة”، أن المنطلقات الدينية الموجودة تعطي أمورا مطلقة و مقدسة في الطريق، مؤكدا أن الرأي العام به تغير لم يحدث من قبل في أي من الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار “سعيد”، إلى أن تديين المجتمع والسياسة الإسرائيلية سيؤديان إلى مواقف ذات طبيعة رجعية مثلها مثل الجماعات الدينية الموجودة في داعش و غيرها. 

الولايات المتحدة تبتعد عن إسرائيل

ولفت، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبتعد تدريجيا عن اسرائيل وإن كان ذلك ببطء شديد، نتيجة جهود مصرية ودولية أخرى.

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