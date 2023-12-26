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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة الأزهري: تنقلت بين 22 دولة لتعزيز الوجود المصري في العالم

صدى البلد

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن أزمة الثقة هي أكثر التحديات التي تواجه المصريين، وأزمة الثقة في النفس وفي بعضنا البعض، موضحًا أن خوض أي مواجهة مع المصريين لا ينصح بها والبديل هو تفكيك الإنسان المصري من الداخل وفقد ثقته في ذاته وتاريخه ومؤسسات البلد.

وأوضح "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه ألف كتابا يغوص في الشخصية المصرية وجمع كل ما يمكن الوصول إليه في هذا المجال.

وأضاف، أنهم يريدون دائمًا للإنسان المصري أن يصل إلى مرحلة يشعر بالعجز والإحباط، منوهًا بأننا نحتاج العمل على ترميم وإعادة ثقة الإنسان المصري في ذاته.

وأشار إلى أننا نريد أن يكون هناك حوار ثقافي بين الجميع بدون تربص أو تصعيد، ونحتاج بناء عقد اجتماعي بين كافة شرائح المجتمع قائم على الثقة وحماية كل شخص للأخر.

العالم ينتظر كثيرا من مصر

وأفاد، بأنه تنقل ما بين 22 دولة والغرض هو تعزيز الوجود المصري الأزهري في العالم، وتنقل ما بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، مؤكدا أن العالم ينتظر كثيرا من مصر.

أسامة الأزهري أسامة كمال الأنسان المصري حوار ثقافي الدول الإسلامية مصر

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