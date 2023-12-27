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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب جدا.. Honor نزلت أحدث لابتوب في فئة الـ15 ألف جنيه

بسعر مناسب جدا..Honor
بسعر مناسب جدا..Honor نزلت أحدث لابتوب في فئة

أطلقت شركة هونر Honor الصينية الرائدة جهاز MagicBook الجديد، المزود بمُعالج i5-13420H الذي يتميز بمواصفات تشمل 4 نوى كبيرة + 4 نوى صغيرة، وتردد توربو يصل إلى 4.6 جيجاهرتز، وعرض أساسي 48EU، وتردد عرض أساسي 1.4 جيجاهرتز. بالمقارنة مع سابقه، i5-13500H، فإن i5-13420H لديه 4 نوى صغيرة أقل وذاكرة L3 مخبأة وتردد مخفضان قليلاً، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في أداء العرض الأساسي.

يمكن لـ MagicBook التبديل بين وضعي السمارت والعالي الأداء، حيث يدعم وضع الأداء العالي الذي يصل إلى 45 واط. يركز الجهاز على تبديد الحرارة الفعال بمروحة عالية الأداء كبيرة الحجم، وتصميم رقيق لشفرة المروحة على شكل حرف S عالية الكثافة، وأنابيب نحاسية مزدوجة لتبديد الحرارة، مما ينتج عنه مساحة لتبديد الحرارة تبلغ 29700 مم².

بسعر مناسب جدا..Honor نزلت أحدث لابتوب في فئة ال 15 ألف جنيه

 

يتميز عرض MagicBook بشاشة IPS غير لامعة بنسبة 16:10، وسطوع 300nits، وتغطية ألوان sRGB 100%. يدعم التعتيم الكامل DC ويشتمل على تقنية Honor ذاتية التطوير "حماية العين الطبيعية شبيهة الضوء"، والتي تستخدم شهادة TUV Rheinland خالية من الوميض وحماية العين المزدوجة من الضوء الأزرق منخفض المستوى لـ Rheinland.

تشمل المواصفات الأخرى بطارية مدمجة 60 وات، وملفًا رفيعًا بسماكة 17.9 مم، ووزنًا يقارب 1.75 كجم.

مع تقنية Honor OS Turbo، يمكن للمستخدمين توقع حوالي 11 ساعة من وقت تشغيل الفيديو 1080P محليًا و 10 ساعات من الاستخدام المكتبي اليومي. يدعم الجهاز أيضًا الشحن السريع 65 واط لمزيد من الراحة.

الأسعار يبلغ سعر Honor MagicBook X14 / X16 مع Core i5-13420H  (532 دولارًا) و  (546 دولارًا) أي في فئة ال 15 ألف جنيه مصري.

Honor MagicBook لابتوب أحدث لابتوب هونر

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