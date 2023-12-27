تنفيذي الشرقية يُشيد بأداء الجهاز المشرف على الإعداد والتنظيم للانتخابات الرئاسية

أرسل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة متمنيا لفخامته دوام التوفيق والسداد ورفعه شأن البلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وقال المحافظ في برقيته “أتقدم بأسمى التهاني القلبية وأطيب التمنيات إليكم بمناسبة الفوز في الإنتخابات الرئاسية 2024 وثقة الشعب المصري في تجديد انتخابكم رئيساً لمصر لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي شهدتها ربوع مصر في كافة المجالات ضمن رؤيتكم الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة داعياً المولى عز وجل بأن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة في الفترة الرئاسية القادمة بالتوفيق والسداد ورفعة شأن مصرنا الغالية”.

وتابع “أكرر التهنئة لكم على نجاح التجربة الديمقراطية المصرية والتي عكستها نسبة المشاركة التاريخية وغير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية من جانب الناخبين الأمر الذي نال إشادة واسعة من المحافل الإقليمية والدولية”.

وأضاف “نعاهدكم ببذل المزيد من العمل والجهد والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجات الموطنين واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة”.

وأشاد المحافظ بأداء الجهاز التنفيذي ودوره الهام في الإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المشرفين والمشاركين في العملية الانتخابية لتظهر بصورة مشرفة أمام العالم وكذلك وعي وإدراك المواطن الشرقاوي وحرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته في مظهر حضاري يدلل على الحرص على ممارسة حقه الدستوري والقانوني لاختيار رئيس بلاده.