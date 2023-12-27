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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تفتتح الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي

صدى البلد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بمشاركة 20 شركة ومنشأه بالقطاع الخاص لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من أبناء المحافظة وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

تفقد محافظ الشرقية عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياه جديدة وتحقق لهم حياه كريمة.

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهاً الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان عرابي في الزقازيق

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي والمناطق الصناعية والشركات والمصانع بمحافظة الشرقية لإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الجاد القادر على العمل لتوفير حياه أفضل لهم.

شارك في الإفتتاح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، والدكتور محمد سامي إستشاري البنك الدولي ومدير مكون التدريب والتوظيف ، والدكتور حجازي حمدي مدير متابعه وتقييم برنامج فرصه ، وعيد محمود والاستاذ ابراهيم أبو النور ، وابراهيم عبد التواب مسؤولين توظيف ببرنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي ومنسقي برنامج فرصه بالمحافظة.

التضامن الاجتماعي التطوير والتجميل الحصول على وظيفة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق الصالة المغطاة الشرقية

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