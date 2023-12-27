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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان عرابي في الزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وإنشاء مقاعد إنتظار للمواطنين وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بجانب إجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة إضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

كما تابع محافظ الشرقية أعمال الرصف النهائية والجارية بنفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 متر بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 متر ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال لتشغيله رسمياً أمام حركة السيارات للقضاء على الزحام المروري داخل المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن مشروع انشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية عدد من الشوارع الجانبيه بمحيط ميدان عرابي  لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لإعاده الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وتماشياً مع خطة تطوير وتجميل المنطقة.

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 كما تابع المحافظ أعمال النقطه الثابتة والمُشكله من رئاسة حي أول وشرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين بالميدان ، وكذلك متابعة تنفيذ خطة غلق ومنع دخول مركبات التوكتوك داخل المدينة بالأماكن المحددة  ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وحرص المحافظ على تفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري والمُقرر إقامته أمام ديوان عام المحافظة ، مشدداً على الإلتزام بوضع لمسه جمالية وحضارية تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

اختتم المحافظ جولته بمدينة الزقازيق بلقاء عدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.

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