محمد هاني يحتفل بهدف الأهلي الأول في شباك الزمالك.. صور

احتفل محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك الزمالك، خلال مواجهة القمة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

محمد هاني يهز شباك الزمالك

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بعدما أطلق محمد هاني تسديدة قوية باتجاه مرمى الزمالك، اصطدمت بقدم بنجديدة، لتغير اتجاهها وتمر على يسار الحارس مهدي سليمان وتسكن الشباك.

وعقب تسجيل الهدف، احتفل محمد هاني مع زملائه في الفريق، وسط فرحة من لاعبي الأهلي، بعدما نجح الفريق الأحمر في التقدم على غريمه التقليدي خلال أحداث الشوط الأول من القمة.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي لخوض مباراة الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:



محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآدم كايد ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.