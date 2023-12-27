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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير أزهر الشرقية: هدوء بلجان النقل الابتدائي والإعدادي بجميع المعاهد

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية عقب جولته التفقدية صباح اليوم لعدد من لجان إدارة شرق الزقازيق التعليمية للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بتلك اللجان أنه سادت حالة من الهدوء والاستقرار بلجان امتحانات النقل الابتدائي و الإعدادي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣م بجميع الجان بمختلف الإدارات التعليمية.

وخلال جولتة ناقش رئيس المنطقة الطلاب والتلاميذ حول مطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وملائمتها للوقت المخصص للإجابة عليها، منوهََا على أهمية تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة الفنية الدقيقة حتى لا يظلم أي طالب.

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شدد رئيس المنطقة على أهمية توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية  وضرورة التصدي لظاهرة الغش بأشكالة وصوره كافة.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحان اليوم قبل الاخير في مادتي الرياضيات، وتكتولوجيا المعلومات والاتصالات ، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي حفظ القرآن الكريم وتحوبده ، الجبر.

ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية والرئسية أي شكوي  بخصوص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.

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