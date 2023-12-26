بالصراخ والدموع.. أهالي الشرقية يشيعون جثامين زوجين وأبنائهما الأربعة بمشتول السوق

شيع المئات من أهالي مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية جثامين زوجين وأبنائهما الأربعة عقب العثور عليهم متوفين داخل منزلهم ببندر مشتول السوق وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت علي جميع الحضور.

أدى المشيعون صلاة الجنازة علي الجثامين بمسجد البقيع بمشتول السوق عقب وصول الجثامين من مشرحة المستشفى عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتصريح النيابة العامة بالدفن.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة بالعثور علي كلا من "محمد م ع" وزوجته "اسماء ن ع ط" وأبنائهما الأربعة نورسين وريتال وعدي وكارما "جثث هامدة" داخل مسكنهم بدائرة مركز مشتول السوق.

فيما تم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ورجحت التحريات الأولية أنه ربما يكون سبب الوفاة تسرب الغاز وتم تحرير محضر بالواقعة.

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