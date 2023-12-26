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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصراخ والدموع.. أهالي الشرقية يشيعون جثامين زوجين وأبنائهما الأربعة بمشتول السوق

صدى البلد

شيع المئات من أهالي مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية جثامين زوجين وأبنائهما الأربعة عقب العثور عليهم متوفين داخل منزلهم ببندر مشتول السوق وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت علي جميع الحضور.

 

أدى المشيعون صلاة الجنازة علي الجثامين بمسجد البقيع بمشتول السوق عقب وصول الجثامين من مشرحة المستشفى عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتصريح النيابة العامة بالدفن.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة بالعثور علي كلا من "محمد م ع" وزوجته "اسماء ن ع ط" وأبنائهما الأربعة نورسين وريتال وعدي وكارما "جثث هامدة" داخل مسكنهم بدائرة مركز مشتول السوق.

أهالي مشتول السوق بالشرقية يستعدون لتشييع جثامين زوجين وأبنائهم الأربعة

فيما تم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ورجحت التحريات الأولية أنه ربما يكون سبب الوفاة تسرب الغاز وتم تحرير محضر بالواقعة.

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الأجهزة الأمنية بالشرقية الأجهزة الامنية الشرقية النيابة العامة بمحافظة الشرقية تحرير محضر تشييع جثامين مدينة مشتول السوق مشتول السوق

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