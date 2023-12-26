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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي مشتول السوق بالشرقية يستعدون لتشييع جثامين زوجين وأبنائهم الأربعة

صدى البلد

يستعد المئات من أهالي مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية لتشييع جثامين زوجين وأبنائهم الأربعة، عقب العثور عليهم متوفين داخل منزلهم ببندر مشتول السوق وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت علي جميع الحضور.

ومن المقرر تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير عقب وصولهم وأداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد البقيع بمشتول السوق، حيث ينتظر الأهالي أمام المسجد انتظارا لوصول الجثامين من مشرحة المستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة بالعثور علي كلا من "محمد م ع" وزوجتة "اسماء ن ع ط" وأبنائهم الاربعة نورسين وريتال وعدي وكارما "جثث هامدة" داخل مسكنهم بدائرة مركز مشتول السوق.

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فيما تم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ورجحت التحريات الأولية انه ربما يكون سبب الوفاة تسرب الغاز وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية النيابة العامة بمحافظة الشرقية تحرير محضر تشييع الجثامين صلاة الجنازة مركز مشتول السوق

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