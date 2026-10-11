جمال عبد الحميد: الزمالك كان له ضربة جزاء.. ولميس الحديدي ترد: كل مرة هنقول الحكم؟!

قال الكابتن جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك كان لصالح الأهلي، الذي استحوذ على الكرة بشكل كبير، بينما كان الشوط الثاني بالكامل لصالح الزمالك، الذي أهدر فرصًا عديدة للتسجيل، بينها هدفان محققان، إلى جانب هجمات أخرى لم تكتمل.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن المباراة انقسمت بين الفريقين على مستوى الأداء، لكن التوفيق كان أكبر في جانب الأهلي، موضحًا أن أحد الأهداف جاء من تسديدة لم يتمكن هاني من إبعادها بالشكل المطلوب، لتذهب الكرة وسط الزحام وتسكن الشباك، بينما جاء الهدف الثاني من هجمة مرتدة، رغم ضغط الزمالك واستحواذه على اللعب داخل نصف ملعب الأهلي طوال نحو 40 دقيقة، حتى تسجيل الهدف.

وأكد عبد الحميد أن الحكم كان له دور كبير في فوز الأهلي، وهو ما دفع الإعلامية لميس الحديدي إلى سؤاله عن سبب هذا التقييم، ليرد بأن الحكم كان له دور كبير بالفعل في نتيجة اللقاء.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن شيكوبانزا كان يستحق ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، معتبرًا أن احتسابها كان من الممكن أن يغيّر مجريات المباراة، وانتقد عدم عودة الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، وعدم استدعاء التقنية له لمراجعة اللعبة.

وأشار عبد الحميد إلى أن اللقطة أُعيدت أكثر من مرة، وأن الإعادات أظهرت، بحسب تقديره، وجود دفعة لم يحتسب الحكم على إثرها ركلة الجزاء، وهو ما اعتبره أحد العوامل المؤثرة في نتيجة المباراة.

وخلال الحوار، علّقت لميس الحديدي على تكرار الحديث عن التحكيم وتقنية الفيديو بعد المباريات، قائلة إن النقاش يتجدد كل مرة حول الحكم و«الفار»، وإن البعض يتحدث عن الفوز بفضل تقنية الفيديو، في إشارة إلى تكرار الجدل التحكيمي عقب المباريات.

ورد عبد الحميد بأنه يتحدث معها مباشرة بعد انتهاء المباراة، داعيًا إلى متابعة التعليقات التي ستظهر بعد اللقاء، من اليوم وحتى الغد، في إشارة إلى استمرار النقاش حول أداء الحكم والقرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.