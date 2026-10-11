قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء اليمني يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية
نشأت الديهي: مياه النيل خط أحمر.. وصبر مصر أمام تعنت إثيوبيا «نفد»
جمال عبد الحميد: الزمالك كان له ضربة جزاء.. ولميس الحديدي ترد: كل مرة هنقول الحكم؟!
عمرو موسى: تطورات المنطقة تؤثر في حياة المصريين.. وضرورة التحرك العربي المشترك لمواجهة التحديات
هل كان الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي؟.. جهاد جريشة يحسم الجدل
مصطفى بكري: أمريكا كانت اكثر حسما في التعامل مع الإخوان منذ يناير 2026
محمد فاروق يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي
جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك
مصطفى بكري: الأجهزة الأمنية في أوروبا تعلم عناصر الإخوان ومصادر تمويلهم
تراجع طفيف في أسعار الذهب ختام التعاملات .. وعيار 21 بـ6185 جنيها
توفيق ربنا كان معايا.. أول تعليق من محمد هاني بعد هدفه في الزمالك
أحمد موسى يشيد باستجابة محافظ قنا لشكوى عامل بسوق نجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من التعابين للتماسيح.. إبراهيم كوبرا يحكي لعمرو الليثي عن أخطر لحظات حياته

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمود زيدان

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في مقدمة حلقة برنامجه «واحد من الناس» على شاشة «الحياة»، إن أسوأ كلمة ممكن تكون موجودة في حياتنا هي «الخوف».

وأضاف الليثي: "الخوف ده أسوأ إحساس ممكن يحسه إنسان، لأنه بيخليه أسير لحظة مش عارف هتحصل ولا لا. بنخاف من اللي حصل امبارح، ونخاف من اللي هيحصل النهاردة، وبنخاف من اللي ممكن يحصل بكرة.. والنتيجة إننا مش عايشين لأننا طول الوقت خايفين".

وتابع: "ولعلمكم الخوف بيستدعي كل المعاني اللي بنخاف منها، يعني الخوف من المرض... مرض، والخوف من الفشل... فشل".

وأشار الليثي إلى أن حلقة اليوم تقدم نموذجاً لشاب شطب كلمة الخوف من حياته بعدما قرر أن يعيش وسط الخطر والموت، قائلاً: "هنعرف حكايته ونشوف إزاي قهر الخوف رغم الرعب اللي بيحاصره طول الوقت واللي بيهدد حياته كل لحظة".

"إبراهيم كوبرا".. فتح عينيه على التعابين

وأوضح الليثي أن هناك مهن نسمع عنها ونخاف منها، لكن هناك ناس آخرين المهنة دي بالنسبة لهم كل حياتهم ومصدر أكل عيشهم، قائلاً: "يعني مثلاً لما أقولك التعابين، بمجرد ما تسمع الاسم تخاف وتفتكر غدرها وسمها، لكن ضيفي فتح عينيه على الدنيا لقى التعابين جزء من عيلته".

وأضاف: "ورث حبهم وتدريبهم واتعلم إزاي يدخل عالمهم ويخليهم يطيعوا أوامره بنظرة وإشارة من إيده. شاب بيلعب مع الموت كل يوم وبيتعامل مع أخطر كائنات الأرض بمنتهى الثقة والهدوء".

وكشف الليثي عن ضيفه قائلاً: "معانا النهاردة إبراهيم طارق الشهير بـ إبراهيم كوبرا، هنعرف منه أسرار مملكة التعابين وحكاياته معاها بكل ما فيها من خطر وإثارة".

وكشف إبراهيم كوبرا خلال الحلقة كيف بدأت علاقته بعالم التعابين وهو في سن صغيرة، وأنه ورث المهنة أباً عن جد

وأهم نصيحة وسر عرفها من والده وجده للتعامل مع التعابين بأنواعها الخطيرة دون أن تغدر به

كما أوضح هل يقوم بنزع الأنياب والسم من التعابين التي يدربها أم يتعامل معها بسمها القاتل وما هي أكثر نوع تعابين يعمل له حساباً، والنوع "الطيب" الذي يرى أن الناس تخاف منه زيادة عن اللزوم.

كما أوضح عن لحظة رعب عاشها تعرض فيها للدغة تعبان وكيف أنقذ نفسه.

كما كشف عن مفاجأة وكيف يقرأ لغة جسد الكوبرا قبل أن تهاجم، وكيف يجعلها تقف وتتحرك مع حركة يده

كما تناولت الحلقة عرض راقص مع 3 كوبرا مصرية واستخلاص السم منها على الهواء.

وكشف هل الكوبرا تعرف الشخص المتعودة عليه وتفرق بينه وبين الغريب.

وكيفية التعامل مع الأصلة الشبكية طولها 9 أمتار، ورعاية وتغذية التعابين ودرجات الحرارة في البيات الشتوي ، وكيفية السيطرة على التمساح حتى أصبح مستأنساً والفرق بين التعبان العربيد الفلسطيني والكوبرا ولماذا سمي بالعربيد.

كما كشف عن أصعب موقف في حياته مع التعابين والتماسيح والزواحف لن ينساه أبداً.

عمرو الليثي أخبار توك شو الإعلامي عمرو الليثي كوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

ترشيحاتنا

ويتكوف وكوشنر

أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يعلقان زيارة مقررة إلى موسكو انتظارًا لموقف أوكرانيا وأوروبا من مقترح بوتين

اللواء الركن تركي المالكي

السعودية.. تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية

أرشيفي

قادمة من الأردن وفلسطين .. 4 مقاتلات تخترق الأجواء العراقية

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد