أكد محمد فاروق، الخبير التحكيمي، أن الزمالك لا يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى عدم وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح شيكو بانزا، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

محمد فاروق يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وأوضح فاروق أن الحكم السلوفيني قدم أداءً جيدًا خلال مباراة القمة، لكنه شدد على أهمية منح الحكم المصري فرصة إدارة مثل هذه المواجهات الكبرى، مؤكدًا أنه كان يتمنى إسناد المباراة إلى حكم مصري.

كما منح فاروق عصام عبد الفتاح تقييمًا بنسبة 70% حتى الآن، في ظل تطورات منظومة التحكيم، بعد الموسم السيئ الذي شهدته المنظومة في الموسم الماضي.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك

الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.