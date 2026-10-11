عمرو موسى يدعو لاجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لمواجهة تصاعد التوترات الإقليمية

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن المشهد السياسي في المنطقة يحتاج إلى مراجعة وتعديل؛ بما يضمن إيصال رسالة واضحة بشأن ضرورة التشاور العربي والتنسيق بين الدول المعنية، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات التي تمس الأمن القومي العربي.

وقال عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إنه لا بد من عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب؛لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، ووضعها في صدارة الاهتمام العربي، بما يسهم في بلورة موقف مشترك إزاء التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.

تتزايد فيه المخاوف

وأشار إلى أنه لا بد من أهمية التحرك الدبلوماسي العربي، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات استمرار التصعيد الإقليمي على أمن الدول العربية ومصالحها الاستراتيجية.

