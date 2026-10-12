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خبير بالشأن الآسيوي: استهداف المنشآت المدنية بالسعودية جريمة.. وواشنطن تواجه حسابات معقدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خبير بالشأن الآسيوي: استهداف المنشآت المدنية بالسعودية جريمة.. وواشنطن تواجه حسابات معقدة

السعودية
السعودية
محمد البدوي

حذر أحمد قنديل، المتخصص في الشأن الآسيوي، من تداعيات الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية في المنطقة، مؤكدًا أن الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين تضع الولايات المتحدة أمام حسابات سياسية وعسكرية معقدة بشأن طبيعة الرد والتدخل المحتمل.

استهداف المنشآت المدنية

وقال أحمد قنديل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن استهداف المنشآت المدنية من جانب الحوثيين يمثل جريمة، مشيرًا إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد في المملكة العربية السعودية يثير تساؤلات بشأن الموقف الأمريكي وخيارات التعامل مع التصعيد.

وأوضح قنديل أن الإدارة الأمريكية تواجه تحديات تتعلق بقدرتها على استهداف المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتشابك المصالح الدولية.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى التوصل لاتفاق سياسي مع طهران يحقق نتائج استثنائية، وهو ما يعكس أهمية المسار التفاوضي في الحسابات الأمريكية، بالتوازي مع احتمالات التصعيد العسكري.

القرارات الأمريكية بشأن التعامل مع إيران

وأشار المتخصص في الشأن الآسيوي إلى أن القرارات الأمريكية بشأن التعامل مع إيران لا ترتبط بالقدرات العسكرية وحدها، وإنما تتداخل معها اعتبارات سياسية واستراتيجية، فضلًا عن التداعيات المحتملة لأي مواجهة على أمن المنطقة واستقرارها.

السعودية المملكة العربية السعودية المنشآت المدنية

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