إيران تهدد واشنطن: مستعدون للكشف عن قدرات عسكرية جديدة إذا استؤنفت الحرب

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن طهران مستعدة للكشف عن «قدرات جديدة» حال استئناف الحرب، محذرا من أن الولايات المتحدة تمتلك أصولًا ومصالح استراتيجية في الإمارات العربية المتحدة ومحيط مضيق هرمز لم تُدرج بعد ضمن قائمة الأهداف الإيرانية.

وقال رضائي إن إيران لن تعود إلى أنماط تعاملها الدبلوماسي السابقة، مشيرًا إلى أن واشنطن وافقت على جزء فقط من الشروط السبعة التي طرحتها طهران، بينما لا يزال موقفها من الشروط الأخرى غير واضح.

ووصف الرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية بأنه «غير مرضٍ».

وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولين غربيين مطلعين على التقييمات أن إيران تمكنت من الحفاظ على منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ولا تزال تمتلك القدرة على تصنيع الأسلحة وإعادة بناء مخزوناتها.

وأضاف المسؤولون أن طهران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للسفن، ويمكنها زيادته بوتيرة سريعة، فيما أشار أحدهم إلى أن روسيا تزود إيران بصواريخ، دون صدور تعليق من وزارة الدفاع الروسية على هذه المعلومات.

وتتعارض هذه التقديرات مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته، الذين أكدوا أن الضربات العسكرية ألحقت أضرارًا كبيرة بقدرات إيران العسكرية ومنشآتها الدفاعية.