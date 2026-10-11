إيران: واشنطن استجابت لشروطنا السبعة في المفاوضات.. وردها لا يزال غير كافٍ

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن الولايات المتحدة استجابت للشروط السبعة التي طرحتها طهران خلال المفاوضات، لكنه أكد أن الرد الأمريكي لا يزال غير كافٍ، وأن عددًا من القضايا لا يزال عالقًا.

وأوضح رضائي أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي، قبل نحو أسبوعين، بسبعة شروط، مؤكدةً أنه لن يُفتح مضيق هرمز أمام الولايات المتحدة ولن تُجرى مفاوضات ما لم تتم تلبية تلك الشروط.

وأضاف أن واشنطن وافقت على بعض المطالب الإيرانية، بينما لا تزال هناك مسائل أخرى بحاجة إلى توضيح، مشددًا على ضرورة تقديم الجانب الأمريكي إجابات واضحة بشأن النقاط التي لا تزال غامضة بالنسبة لطهران.