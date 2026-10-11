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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيمتها تتجاوز التريليوني دولار.. إيران تهدد بإستهداف كابلات ومنشآت الذكاء الاصطناعي بالمنطقة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد  أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن رد الولايات المتحدة على أحدث اقتراح لإيران كان "غير كافٍ" - في إشارة إلى  مقترح «خطة الأيام السبعة» الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ‏رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني: الأمريكيون تواصلوا معنا عبر قطر وباكستان والعراق.. وأمريكا قبلت بعض شروطنا .. بينما بقيت بعض الشروط "عالقة دون حسم "

وأضاف : الشخص الذي يريد الآن اتخاذ إجراءات ضدنا سيواجه في نهاية المطاف هزيمة اقتصادية كبرى.

وتابع رضائي: سنعمل تدريجياً على وضع التوقعات واتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة لمواجهة الإجراءات العدائية الأمريكية.

وزاد المسؤول الإيراني : الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة تدل على ضعف هذا النظام ويأسه.

وواصل : مستعدون تماما لاستعراض قدرات جديدة إذا اندلعت الحرب مجدداً.

وهدد قائلا : لدى أمريكا أصول بالغة القيمة في الإمارات وحول مضيق هرمز ولم نُدرجها بعد ضمن أهدافنا.

وأكمل : إذا اندلعت الحرب سيتم تدمير العديد من الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي ومواقع أخرى في المنطقة.

وأمضى قائلا : إذا وقعت اليوم أيّة مواجهة جديدة سنواجه العدو بخطة أوسع بكثير وأكثر شمولاً.

وختم : قيمة الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي الموجودة في المنطقة تزيد على تريليوني دولار.

إيران أمريكا الذكاء الاصطناعي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الحرب بين أمريكا وإيران

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