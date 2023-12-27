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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الله يستهدف مستوطنة إسرائيلية بـ 30 صاروخا

صواريخ
صواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف مستوطنة كريات شمونه بـ 30 صاروخا، حسبما أفادت قناة " القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

 

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وأعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، أنه استهدف خيمة لقوة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجهة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح.

 

وقال حزب الله إنه استهدف ‌‌‏تموضعًا قياديًا مستحدثًا لـ الاحتلال الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة.‏

 

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتله والجليل الأعلى.

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