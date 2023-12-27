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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي يعلن موعد نهاية الحرب على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يوسي بيلين، إن الصراع في قطاع غزة قد ينتهي خلال أسابيع قليلة.

وفي حسب صحيفة “فانجارديا” الإسبانية، قال بيلين، ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي في غضون أسابيع قليلة، إن قوات صغيرة من الجيش الإسرائيلي قد تستمر في قتال حركة حماس الفلسطينية في القطاع، ولكن يمكن اعتبار الصراع قد انتهى.

الحرب ستنتهي قريبا جدا

وأضاف: “نهاية الصراع مسألة أسابيع.. قد تستمر قوات صغيرة في قتال فلول حماس أو أي شيء آخر، لكنها لن تكون حربا.. الحرب ستنتهي قريبا جدا”.

كما أعلن السياسي استحالة إجراء مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس.

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وقال بيلين: “لا يمكننا أن نجلس معًا على طاولة المفاوضات ونتوصل إلى اتفاق. إنهم لا يريدون التحدث إلينا والاعتراف بوجودنا في المنطقة.. يبدو أن السبيل الوحيد للخروج هو القتال”.

غزة الجيش الإسرائيلي حماس إسرائيل

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