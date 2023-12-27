بعد انتقاد كوريا الجنوبية.. سفارة إسرائيل تزيل فيديو فبركته لهجوم مفترض على سيئول

حذفت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية اليوم، الأربعاء، مقطع فيديو مثير للجدل أنتجته بنفسها يزعم تعرض العاصمة سيئول لهجوم من قبل حركة حماس.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، جاء ذلك بعد أن أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها حول ذلك.

وأمس الثلاثاء، نشرت السفارة الإسرائيلية بكوريا الجنوبية، مقطع فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، يزعم هجوم إرهابي محتمل على سيئول في يوم عيد الميلاد.

وفي اللقطات، تنظر أم شابة إلى هاتفها المحمول الذي يصدر فجأة تحذيرا من الغارة الجوية بينما تشاهد ابنتها تغني الترانيم في عرض للمدرسة. وسرعان ما دوت أصوات إطلاق النار والانفجارات في أرجاء المدينة.

ويتم اختطاف الأم المغطاة بالدماء، ورغم جهودها في البحث عن ابنتها، إلا أنها لا ترى سوى القفازات الحمراء التي قدمت لها كهدية تُركت على الأرض، وفقًا للفيديو المنتج من قبل سفارة الاحتلال الإسرائيلي.

وتظهر اللقطات بعد ذلك ترجمة تقول: “تخيل لو حدث لك ذلك. ماذا ستفعل؟”، وتسرد القتلى وحقائق أخرى حول هجمات حماس على إسرائيل.

وادعت السفارة الإسرائيلية أنه تم إنتاج اللقطات لمساعدة الكوريين الجنوبيين على فهم مشاعر الشعب الإسرائيلي بشكل أفضل. لكنها أزالت المنشور من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء مع تزايد الانتقادات العامة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية: “لا يمكن تبرير قتل واختطاف مدنيين، لكن من غير المناسب أن تقوم السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية بإنتاج وتوزيع مقطع فيديو يقارن ذلك بالوضع الأمني في دولة أخرى”.

وأضافت: “لقد نقلنا موقفنا إلى السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية، وقام الجانب الإسرائيلي بحذف الفيديو”.