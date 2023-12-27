عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتقاد كوريا الجنوبية.. سفارة إسرائيل تزيل فيديو فبركته لهجوم مفترض على سيئول

علم إسرائيل
علم إسرائيل

حذفت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية اليوم، الأربعاء، مقطع فيديو مثير للجدل أنتجته بنفسها يزعم تعرض العاصمة سيئول لهجوم من قبل حركة حماس.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، جاء ذلك بعد أن أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها حول ذلك.

وأمس الثلاثاء، نشرت السفارة الإسرائيلية بكوريا الجنوبية، مقطع فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، يزعم هجوم إرهابي محتمل على سيئول في يوم عيد الميلاد.

وفي اللقطات، تنظر أم شابة إلى هاتفها المحمول الذي يصدر فجأة تحذيرا من الغارة الجوية بينما تشاهد ابنتها تغني الترانيم في عرض للمدرسة. وسرعان ما دوت أصوات إطلاق النار والانفجارات في أرجاء المدينة.

ويتم اختطاف الأم المغطاة بالدماء، ورغم جهودها في البحث عن ابنتها، إلا أنها لا ترى سوى القفازات الحمراء التي قدمت لها كهدية تُركت على الأرض، وفقًا للفيديو المنتج من قبل سفارة الاحتلال الإسرائيلي.

وتظهر اللقطات بعد ذلك ترجمة تقول: “تخيل لو حدث لك ذلك. ماذا ستفعل؟”، وتسرد القتلى وحقائق أخرى حول هجمات حماس على إسرائيل.

وادعت السفارة الإسرائيلية أنه تم إنتاج اللقطات لمساعدة الكوريين الجنوبيين على فهم مشاعر الشعب الإسرائيلي بشكل أفضل. لكنها أزالت المنشور من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء مع تزايد الانتقادات العامة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية: “لا يمكن تبرير قتل واختطاف مدنيين، لكن من غير المناسب أن تقوم السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية بإنتاج وتوزيع مقطع فيديو يقارن ذلك بالوضع الأمني في دولة أخرى”.

وأضافت: “لقد نقلنا موقفنا إلى السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية، وقام الجانب الإسرائيلي بحذف الفيديو”.

السفارة الاسرائيلية كوريا الجنوبية هجوم من قبل حركة حماس إسرائيل الحكومة الكورية الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

متطرف يهودي يعلق رأس حمار على قبور الصحابة بالمسجد الأقصى.. والأوقاف الفلسطينية تستنكر

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

الكنز.. تفاصيل العثور على تماثيل فرعونية في منزل موظف بالمنيا

بعد انتقاد كوريا الجنوبية.. سفارة إسرائيل تزيل فيديو فبركته لهجوم مفترض على سيئول

دعاء قدوم العام الجديد.. اللهم عام جديد من عمري

الزمالك يكشف أسباب الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ