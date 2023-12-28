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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: شراء السبائك والجنيهات الذهبية من أفضل طرق الاستثمار حاليا

سبائك الذهب
سبائك الذهب

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك توجها للاستثمار في العقارات، عبر شراء المحال التجارية، والشقق الصغيرة؛ للاستفادة منها، وسرعة بيعها مرة أخرى.

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وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال اتصال مع برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: "شراء السبائك والجنيهات الذهبية من أفضل طرق الاستثمار خلال الفترة الحالية".

وأشار إلى أن: "فكرة الاستثمار بدأت تنمو وتزدهر خلال السنوات الماضية خاصة عام 2023"، موضحا أن المواطنين يحاولون الحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، وزيادة الدخل؛ لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار".

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،: "الذهب مخزون آمن للقيمة، والجميع يحاول الاستثمار فيه؛ لأنه الملاذ الآمن للاستثمار".

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