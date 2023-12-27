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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 150جنيها.. شعبة الذهب تعلن رسميا انخفاض سعر عيار 21 في مصر

صدى البلد

انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم مستوى 3200 جنيه مقارنة بأعلى مستوى له عند 3180 جنيها متراجعا بقيمة 150 جنيها.

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

انخفاض سعر الذهب عيار 24 اليوم

سعر الذهب عيار 24 بيع 3,657 شراء 3,691

انخفاض سعر الذهب عيار 22 اليوم

سعر الذهب عيار 22 بيع 3,352 شراء 3,384

أعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحا العا للغرف التجارية  ارتفاع أسعار الذهب عالميا و انخفاضها محليا حيث واصل  أسعار الذهب في الانخفاض اليوم لتسجل الأن 3220 جنيها لجرام 21 مقارنة ب 3330 سعر اغلاق أمس لنفس العيار.

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21 بيع 3180 شراء 3,200

انخفاض سعر الذهب عيار 18 اليوم

سعر الذهب عيار 18 بيع 2,743 شراء 2,769

انخفاض سعر الذهب عيار 14 اليوم

سعر الذهب عيار 14 بيع 2,133 شراء 2,153

وأعلن المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة عن توقعات الشعبة بانخفاض الأسعار  مع بداية موسم اجازات منتصف العام واستفادة الوافدين من الخارج من المصريين و غيرهم من قرار رئيس الوزراء باعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية و هو ما نتوقعه ونأمل أن يحقق توازنا بين الطلب المتزايد الذي خلق ضغطا علي الأسعار خلال اليومين الماضيين و بين المعروض المحدود بالأسواق.

انخفاض سعر الذهب عيار 12 اليوم

سعر الذهب عيار 12 بيع 1,829 شراء 1,846

سعر الذهب الاونصة بيع 113,737 شراء 114,803

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب بيع 25,600 شراء 25,840

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فيتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة.

الذهب انخفاض الذهب سعر الذهب اليوم هبوط اسعار الذهب الذهب عيار 21

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