عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتسهيلات جديدة.. رانج روفر سبورت 2023 بخصم يصل إلى 70%

رنج روفر سبورت 2023
رنج روفر سبورت 2023

تتميز اصدارات الكروس أوفر الرياضية من رنج روفر بالقوة والفخامة على حد سواء، وتعتبر من ابرز السيارات المرشحة للشراء من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي كشفت عنها الحكومة المصرية، والتي تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بالكامل فيما بعد، بالإضافة لعدة تسهيلات جديدة أبرزها تخفيض قيمة الوديعة 70% لعدة أنواع وموديلات من السيارات. 

حصاد 2023.. أفضل سيارات كروس أوفر في السوق المصرية

دونالد ترامب ينتقد جنون السيارات الكهربائية في رسالة عيد الميلاد

كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة رنج روفر سبورت 2023 

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة رانج روفر سبورت 2023 نحو 85,406 دولار.

 

رانج روفر رانج روفر سبورت مجلس الوزراء الحكومة المصرية الوديعة البنكية رنج روفر سبورت 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

موضوعات متعلقة

BYD الصينية تبني أول مصانعها للسيارات الكهربائية في أوروبا

تسلا تشكف عن موديل Y المحدث في هذا الموعد

تويوتا لاند كروزر 70 باللون الأسود غير اللامع قادمة إلى صالون طوكيو للسيارات

حصاد 2023.. أفضل سيارات كروس أوفر في السوق المصرية

دونالد ترامب ينتقد جنون السيارات الكهربائية في رسالة عيد الميلاد

خصم 70% على فورد كودجا لفترة محدودة

أحدث أسعار فولكس فاجن تيجوان الجديدة موديل 2024 في مصر

حصاد 2023.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

ترشيحاتنا

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام النيابة العامة 2023

مجلس الوزراء يستقبل طلاب مدرسة ضمن جولتهم لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة

سب ممدوح عباس.. قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور

البصل نزل.. الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق

آرسنال يسعي لصدارة الدوري الإنجليزي أمام ويست هام

وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام محاكم الأسرة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

فيديو

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ