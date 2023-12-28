مصرع شاب سقط من أعلي سيارة نصف نقل بالشرقية

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من اعلي سيارة نصف نقل بطريق ابو شلبي بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال "يوسف ع ي" 17 سنة مقيم إكياد القبلبية دائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطه من اعلي سيارة نصف نقل بطريق ابو شلبي بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.