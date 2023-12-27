أمانة مُسعف.. إنقاذ سائق دراجة نارية وتسليم ذويه 23 ألف جنيه بالشرقية|تفاصيل

في واحدة من المواقف الإنسانية النبيلة والتي دائما ما يقدمها رجال مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية والذين يرفعون شعار الأمانة وسرعة التواجد علي أرض الواقع بمجرد استقبال البلاغات قام طاقم السيارة كود 1363 بإنقاذ مصاب في حادث انقلاب دراجة نارية بدائرة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية وتسليم مبلغ مالي يقارب الـ 23 ألف إلى أسرته.

البداية عندما تلقت غرفة التحكم والقيادة بإسعاف الشرقية استغاثة عاجلة تفيد وقوع حادث انقلاب مروع لدراجة نارية، وعلي الفور إنتقل فريق سيارة الإسعاف المكون من فني خدمات طبية محمد عبد الحميد سيد وفني قيادة مركبة إسعافية السيد حسين ابراهيم لمكان الحادث في غضون ست دقائق، وتبين ان المصاب يعاني من اشتباه كسر بقاع الجمجمة، وأثناء نقله بسيارة الإسعاف، اكتشف أحد أفراد طاقم سيارة الإسعاف وجود مبلغ مالي بحوزة المصاب بقيمة 22535 ألف جنيه وهاتف محمول ودفتر إيصال أمانة.

وعلي الفور انطلقت سيارة الإسعاف وتم نقل المصاب الي مستشفي الزقازيق الجامعي والتواصل مع ذوي المصاب لإستلام المبلغ المالي والمتعلقات الشخصية للمصاب وسط تقديم الشكر الي الفريق الطبي المسئول وإلي جميع رجال مرفق الإسعاف.