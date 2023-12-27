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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة والإعلانات والتصالح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسه شيماء صلاح مديره وحده المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظ  حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 120797 متغير منهم 104580 متغير ولاية المحافظة و2557 متغير خارج ولاية المحافظة وتم الرد على 113359 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 93.8% ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامه للاملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام ، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة استقبلت 13388 طلب وتم الانتهاء من تحرير 12451 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 93 % ، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، ليؤكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

تطرق الاجتماع إلى عرض الأستاذه عزه متولي مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر ديسمبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 860 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1001 اعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال الإجتماع استعرضت المهندسه أميره عبيد المشرفه على المراكز التكنولوجيه بالمحافظة موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي انه بالتنســـيق مـــع وزارة التخطـــيط والتنميـــة الاقتصـادية تم تشـغيل كافة الوحدات بمركز ومدينة منيا القمح والبالغ عددهم  11 وحـده مميكنه حيث بلغ اجمالي عدد الطلبات المقدمة  611954 طلب وتم انهاء 608917 بنسبة تنفيذ 99.50 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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كما استعرضت المهندسه نهى العزازي مدير عام الإدارة الهندسية موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248636 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 17256 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 320 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 19818 طلب.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً الاستاذ محمد جوهر مدير إدارة الموازنه وصندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إجتماع المجلس التنفيذي اراضي املاك الدولة إزالة الإعلانات المخالفة الأرض الزراعية الإعلانات المخالفة البناء على الأرض الزراعية التصالح في مخالفات البناء التصدى لمخالفات البناء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطن المجلس التنفيذي للمحافظه رؤساء المراكز والمدن

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