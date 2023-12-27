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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي الشرقية يُشيد بمجهودات مديرية أمن الشرقية في إعادة الإنضباط للشارع

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية أمن الشرقية تحت قيادة اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية في إعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي وتكثيف التواجد المروري بشوارع المدينة لضبط المركبات المخالفة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وكذلك رفع الاشغالات والباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم والإشتراك مع الأجهزة التنفيذية في شن الحملات المفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية لتقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان عرابي في الزقازيق

كما وجه محافظ الشرقية الشكر لرجال المرور لتواجدهم الدائم في الشوارع والميادين التي تشهد أعمال تطوير وتجميل لإتاحة الفرصة امام الشركات المنفذة لإنهاء عملها في أسرع وقت ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الاجتماع أثنى محافظ الشرقية على الأداء المتميز لمديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات الحكومية والمظهر في متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكافة المراكز والمدن والأحياء وكذلك التنسيق الجيد مع رؤساء المراكز والمدن لإنهاء المشروعات طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

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