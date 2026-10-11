قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح بنك القاهرة في البورصة بعد سنوات من التأجيل.. محلل أسواق مال يكشف التفاصيل
بن جديدة يهدر فرصة هدف أول للأهلي في شباك الزمالك
ماذا يقصد بها.. لقطة خاصة من أفشة لحظه وصوله أرض ملعب مباراة القمة
تلت ساعة.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الأهلي والزمالك بالقمة 133
مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي
شلالات من قلب الجبال.. أمطار الخير ترسم لوحات طبيعية ساحرة في وديان طابا
أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في إندونيسيا يعكس مكانة مصر الدولية وعلاقات تاريخية منذ 1947
برلماني: تلقينا 2111 شكوى بسبب عدم صرف المعاشات.. وتم حل 90% منها
إيران: واشنطن استجابت لشروطنا السبعة في المفاوضات.. وردها لا يزال غير كافٍ
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وخطوات التظلم إلكترونيا
«عهدناك من المخلصين».. جماهير الزمالك تحيي ذكرى الراحل نصر إبراهيم في القمة 133
إصابة لاعب الزمالك قبل مباراة القمة بدقائق.. تغيير مفاجئ في التشكيل أمام الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: تلقينا 2111 شكوى بسبب عدم صرف المعاشات.. وتم حل 90% منها

المعاشات
المعاشات
اخبار توك شو

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تلقيه 2111 شكوى من مواطنين بشأن عدم صرف مستحقاتهم من المعاشات، مؤكدًا أنه يتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة الشكاوى والعمل على حلها.

وأوضح إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه قام بتجميع الشكاوى التي تلقاها وأرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم حل نحو 90% منها، وأنه يواصل إرسال أي شكاوى جديدة ترد إليه للعمل على سرعة حلها.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هذه الخطوات تمثل بداية للتعامل مع أزمة تأخر صرف المعاشات، لافتًا إلى أن معظم الحالات التي لم يتم حلها حتى الآن ترتبط بمشكلات في الميراث، إلى جانب وجود مشكلات فنية في النظام الإلكتروني «السيستم».

وأشار إلى أن بعض طلبات المواطنين لم تظهر على النظام الإلكتروني رغم تقديمها، موضحًا أن هناك حالات لم تُسجل بياناتها بالشكل المطلوب، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة أصحابها من عدم صرف المعاشات.

وأكد منصور أن هيئة التأمينات الاجتماعية أقرت بوجود ملفات لم تُسجل على النظام، وأن العمل جارٍ على حل هذه المشكلات، موضحًا أن بعض الموظفين تسلموا طلبات من المواطنين، لكن لم يتم رفعها على السيستم بصورة صحيحة.

واختتم حديثه بالتأكيد أن هذه الأخطاء الإدارية والفنية تسببت في تأخر حصول بعض المواطنين على مستحقاتهم، ما يستدعي مراجعة الملفات المتعثرة وسرعة استكمال إجراءات تسجيلها وصرف المعاشات المستحقة لأصحابها.

مجلس النواب النواب النائب إيهاب منصور التأمينات الاجتماعية التأمينات صرف المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

الدواجن والبيض

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

إيبارشية حلوان تختتم مؤتمر «بصمة تدوم» لتعزيز مهارات خدام الطفولة

المستشارة أمل عمار تشارك في منتدى «غايا 2026» لتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة

رئيسة القومي للمرأة: التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري أصبح مسارًا اقتصاديًا واعدًا

منتدى مصر 2026

"دعم اتخاذ القرار" يناقش آليات تطوير القطاع الزراعي وترشيد استخدام الموارد المائية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشارقة وصناعة المعرفة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

المزيد