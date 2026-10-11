برلماني: تلقينا 2111 شكوى بسبب عدم صرف المعاشات.. وتم حل 90% منها

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تلقيه 2111 شكوى من مواطنين بشأن عدم صرف مستحقاتهم من المعاشات، مؤكدًا أنه يتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة الشكاوى والعمل على حلها.

وأوضح إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه قام بتجميع الشكاوى التي تلقاها وأرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم حل نحو 90% منها، وأنه يواصل إرسال أي شكاوى جديدة ترد إليه للعمل على سرعة حلها.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هذه الخطوات تمثل بداية للتعامل مع أزمة تأخر صرف المعاشات، لافتًا إلى أن معظم الحالات التي لم يتم حلها حتى الآن ترتبط بمشكلات في الميراث، إلى جانب وجود مشكلات فنية في النظام الإلكتروني «السيستم».

وأشار إلى أن بعض طلبات المواطنين لم تظهر على النظام الإلكتروني رغم تقديمها، موضحًا أن هناك حالات لم تُسجل بياناتها بالشكل المطلوب، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة أصحابها من عدم صرف المعاشات.

وأكد منصور أن هيئة التأمينات الاجتماعية أقرت بوجود ملفات لم تُسجل على النظام، وأن العمل جارٍ على حل هذه المشكلات، موضحًا أن بعض الموظفين تسلموا طلبات من المواطنين، لكن لم يتم رفعها على السيستم بصورة صحيحة.

واختتم حديثه بالتأكيد أن هذه الأخطاء الإدارية والفنية تسببت في تأخر حصول بعض المواطنين على مستحقاتهم، ما يستدعي مراجعة الملفات المتعثرة وسرعة استكمال إجراءات تسجيلها وصرف المعاشات المستحقة لأصحابها.