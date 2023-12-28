مصرع ربة منزل خلال تبييضها الأرز في الشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها علي طنبورة ماكينة بياض ارز بقرية هرية رزنة أمام المدرسة الإبتدائية دائرة مركز الزقازيق وتم نقل الجثة وتسليمها الي زويها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بإستقبال "عبير ع ا ا" 46 سنة مقيمه قرية هرية دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمعرفة رجال الشرطة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر سقوطها علي طنبورة ماكينة بياض ارز بقرية هرية رزنة أمام المدرسة الإبتدائية دائرة مركز الزقازيق وتم نقل الجثة وتسليمها الي زويها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.