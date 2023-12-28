مصرع شخص في حادث إنقلاب موتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق بهنباي المجفف وتم نقل الجثة الي مستشفي ديرب نجم والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال "شريف م ا م" 45 سنة مقيم العطارين بمحافظة الشرقية "جثة هامدة" وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق بهنباي المجفف وتم نقل الجثة الي مستشفي ديرب نجم والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.