ريادة مصر الحضارية والثقافية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55.. تفاصيل

تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الاستعداد للدورة الـ 55، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقها يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتحل على الدورة الحالية للمعرض مملكة النرويج كضيف شرف، وعالم المصريات الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل، ويشهد المعرض في هذه الدورة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي يشارك فيها نخبة من مثقفي العالم، إلى جانب مبدعي مصر.

وتأتي الدورة الحالية تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

وتشهد الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مشاركة كبيرة من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب العديد من المؤسسات المختلفة المعنية بالثقافة في العالم العربي التي تتنافس بشكل مستمر على التواجد في المعرض، بإعتباره أكبر وأهم المعارض العربية، والأفريقية، خاصة أنه يعد المعرض الأكبر بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

الدورة الجديدة للمعرض طرح العديد من المؤلفات المختلفة لكبار مبدعي مصر، ومن بينهم عميد الأدب العربي طه حسين، الذي أطلقت الهيئة مشروع استعادته، خلال الفترة الماضية، وأصدرت مجموعة كبيرة من مؤلفاته تتراوح أسعارها ما بين 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، فضلا عن بعض مؤلفات أحمد لطفي السيد، ومجموعة من المؤلفات التي تتناول انتصار أكتوبر المجيد من جوانب مختلفة.

كما يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2024، تنافس كبير بين دور النشر المشاركة من خلال إصداراتها لجذب الجمهور، وتشجيعهم على القراءة والإطلاع، ورفع الوعي، ونشر المعرفة.