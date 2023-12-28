أبو عبيدة: وجهنا للاحتلال ضربة القرن.. ولا تبادل للأسرى إلا بوقف الحرب

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، إن معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمته له: “نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا.. وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة”.

وتابع: “واصلنا القتال والإعداد لأننا نعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعا.. وبعد 83 يوما من العدوان لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدو”.

كما أكد أبو عبيدة: “تدمير 825 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة”، مشيرا إلي أن “مجاهدو القسام نفذوا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة خاصة بالعدو”.

وأضاف: “نشرنا الكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض”.

وتابع: “أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية”.

وقال أبو عبيدة: “ صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل.. لا تبادل إلا بوقف الحرب”.

وأوضح أن “من أفشل العدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان”، مشيرا إلي أن “الشعب الفلسطيني سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس”.

وأضاف: “العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز”.