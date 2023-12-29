عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مغذي ومفيد .. طريقة عمل المغات

صدى البلد

كثير من المصريين يعشقون المغات فهو مشروب مشهور من قديم الزمان وقدمت هيئة الاغذية والتغذية طرق تصنيع المعدات 

يعد من المشروبات المغذية جداً لجسم الإنسان لإمداده بالطاقة والحيوية، كما أنه يحتوى على سعرات حرارية عالية جداً.

السعرات الحرارية والقيم الغذائية للمغات:
للحصة الواحدة (كوب):

السعرات الحرارية            580 سعرة حرارية
إجمالي الدهون             49.4 جرام
الدهون المشبعة             12.9 جرام
الكولسترول                      33 ملليجرام
الصوديوم                        426 ملليجرام
إجمالي الكربوهيدرات       30 جرام
الألياف الغذائية             6.7 جرام
إجمالي السكر               14.9 جرام
البروتين                       12.5 جرام
فيتامين د                        0 ميكروجرام
الكالسيوم                        139 ملليجرام
الحديد                             4 ملليجرام
البوتاسيوم                       418 ملليجرام

المكونات:
** لتر (4 أكواب) ماء.
** 60جم (4 ملاعق كبيرة) سمن بلدى.
** 60جم (4 ملاعق كبيرة) سمسم.
** 60جم (4 ملاعقات كبيرة) مغات (نبات عشبي معمّر يشترى من عند العطار).
** 60جم 4 (ملاعق كبيرة) سكر.
** 250 جرام مكسرات مفرومة للتزيين.

طريقة التحضير:
 

** أذب السكر في الماء.

** حمّص السمسم مع السمن في قدر على النار.
قلبه حتى يصبح ذهبي اللون.

** أضف المغات، وقلبها حتى تصبح ذهبية اللون أيضًا.

** أضف السكر المذاب وقلبه، واتركه حتى يغلي مدّة 5 دقائق.

** اسكب المغات في أطباق للتقديم، وزينها بالمكسرات.

** قدم المغات ساخنة أو دافئة بحسب الرغبة.

 

المشروبات المغذية الدهون المشبعة الكالسيوم الطاقة والحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجمه بالرباط الصليبي

الجرام نزل 110 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-12-2023

موضوعات متعلقة

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

تحذير .. نوع مسكن يسبب الإدمان منتشر بالصيدليات

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

سهل ومشبع .. طريقة عمل حمص الشام

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

طبيبة تكشف عن الأسماك المجمدة الفاسدة بالأسواق

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب الأزمات القلبية في الشتاء

بأقل تكاليف.. طريقة عمل بان كيك

ترشيحاتنا

استمرار هبوط الذهب.. وسعر الجرام عيار 21 مفاجأة اليوم الجمعة 29-12-2023

مفاجأة سعيدة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب

بعد آلالاف السنين.. مومياء مراهقة مصرية تكشف مفاجأة غير متوقعة

النقل تطلق تذكرة موحدة لكافة المواصلات التابعة للوزارة | إليك الموعد

ناقد رياضي عن إمام عاشور: واخد بطولات قبل الأهلي ومع الزمالك

زيلينسكي: صادرات ممر البحر الأسود البديل تبلغ 12 مليون طن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذي ومفيد .. طريقة عمل المغات

من هم الأكثر عرضة بمتحور كورونا الجديد ... هل الأطفال منهم؟

أسرع دليفري في مصر ينقذ موديست.. الفرنسي يفطر على هدف ببطولة السوبر

بعد انفصالهما .. شاهد صور جمعت بين رنا رئيس وخطيبها

فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

بالطبل والمزمار.. جماهير الأهلي بالإمارات تحتفل بكأس السوبر المصري|فيديو

شاهد .. كهربا "يكهرب" موديست احتفالا بكأس السوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ