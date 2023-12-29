مغذي ومفيد .. طريقة عمل المغات

كثير من المصريين يعشقون المغات فهو مشروب مشهور من قديم الزمان وقدمت هيئة الاغذية والتغذية طرق تصنيع المعدات

يعد من المشروبات المغذية جداً لجسم الإنسان لإمداده بالطاقة والحيوية، كما أنه يحتوى على سعرات حرارية عالية جداً.

السعرات الحرارية والقيم الغذائية للمغات:

للحصة الواحدة (كوب):

السعرات الحرارية 580 سعرة حرارية

إجمالي الدهون 49.4 جرام

الدهون المشبعة 12.9 جرام

الكولسترول 33 ملليجرام

الصوديوم 426 ملليجرام

إجمالي الكربوهيدرات 30 جرام

الألياف الغذائية 6.7 جرام

إجمالي السكر 14.9 جرام

البروتين 12.5 جرام

فيتامين د 0 ميكروجرام

الكالسيوم 139 ملليجرام

الحديد 4 ملليجرام

البوتاسيوم 418 ملليجرام

المكونات:

** لتر (4 أكواب) ماء.

** 60جم (4 ملاعق كبيرة) سمن بلدى.

** 60جم (4 ملاعق كبيرة) سمسم.

** 60جم (4 ملاعقات كبيرة) مغات (نبات عشبي معمّر يشترى من عند العطار).

** 60جم 4 (ملاعق كبيرة) سكر.

** 250 جرام مكسرات مفرومة للتزيين.

طريقة التحضير:



** أذب السكر في الماء.

** حمّص السمسم مع السمن في قدر على النار.

قلبه حتى يصبح ذهبي اللون.

** أضف المغات، وقلبها حتى تصبح ذهبية اللون أيضًا.

** أضف السكر المذاب وقلبه، واتركه حتى يغلي مدّة 5 دقائق.

** اسكب المغات في أطباق للتقديم، وزينها بالمكسرات.

** قدم المغات ساخنة أو دافئة بحسب الرغبة.