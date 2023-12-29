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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب والدولار وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

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خدمات تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 29-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سجل سعر الذهب اليوم 
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3537 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3095 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2653 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24750 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:



سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 34.38 جنيه للبيع، و 34.27جنيه للشراء
سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.52 جنيه للبيع، و39.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.74 جنيه للبيع، و100.39 جنيه للشراء

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن فرص الأمطار ستكون أقل من اليومين الماضيين.
 

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم توجد فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، بجانب وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.
 

طقس اليوم الجمعة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تعتبر درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية لها، وبالتلي تسود أجواء شتوية ومعتدلة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية.
 

وأوضحت أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، مضيفة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي متوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة.
 

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