عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للحفاظ على صحة البشرة في فصل الشتاء

البشرة
البشرة

مع دخول فصل الشتاء، تتغير ظروف الطقس، وتصبح البشرة أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتهيج. لذلك، من المهم اتباع بعض النصائح للحفاظ على صحة البشرة في هذا الفصل.

وفقا لموقع “برايد سايت” نعرض عدة نصائح للحفاظ على صحة البشرة في فصل الشتاء.

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

ترطيب البشرة بانتظام:


من أهم النصائح للحفاظ على صحة البشرة في فصل الشتاء هو ترطيبها بانتظام، وذلك باستخدام مرطبات غنية بالمكونات المرطبة مثل الجليسرين والكولاجين. يجب ترطيب البشرة مرتين يوميًا، مرة في الصباح ومرة في المساء.

استخدام غسول وجه لطيف:
يجب استخدام غسول وجه لطيف لا يسبب جفاف البشرة، وذلك لتجنب تفاقم المشكلة.

تجنب غسل الوجه كثيرًا:
لا يجب غسل الوجه أكثر من مرتين يوميًا، وذلك لأن غسل الوجه المتكرر يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة.

الحماية من أشعة الشمس:
يجب استخدام واقي من الشمس بعامل حماية شمسي (SPF) 30 أو أعلى، وذلك لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تناول نظام غذائي صحي:
يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة البشرة. يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات والأسماك.

البشرة أضرار أشعة الشمس الجليسرين النظام الغذائي الصحي صحة البشرة غسل الوجه واقي من الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

موضوعات متعلقة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

اكتشاف أول حالتين في مصر.. معلومات عن المتحور الجديد

طعام رخيص يحمي عضلة القلب من الأمراض

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

ابتكار علاج جديد لمرضى السرطان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أوروبا أم الخليج..كولر يعطي الضوء الأخضر لرحيل الدبابة عن الأهلى.. ما السبب؟

صحة غزة: 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب بالقصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

متى ستغيب الشمس عن الظهور؟.. موعد الكسوف القادم في 2024

حزب الله اللبناني يستهدف عدة مواقع إسرائيلية.. تفاصيل

وظائف خالية في الأزهر عن طريق الندب.. التخصصات والشروط

البحوث الفلكية تكشف عن موعد أول أيام شهر رجب 1445


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

مرتبطة بنهاية العالم.. 10 مخلوقات غريبة تظهر للعالم لأول مرة في 2023

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

فيديو

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ