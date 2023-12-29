مع دخول فصل الشتاء، تتغير ظروف الطقس، وتصبح البشرة أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتهيج. لذلك، من المهم اتباع بعض النصائح للحفاظ على صحة البشرة في هذا الفصل.

وفقا لموقع “برايد سايت” نعرض عدة نصائح للحفاظ على صحة البشرة في فصل الشتاء.

ترطيب البشرة بانتظام:



من أهم النصائح للحفاظ على صحة البشرة في فصل الشتاء هو ترطيبها بانتظام، وذلك باستخدام مرطبات غنية بالمكونات المرطبة مثل الجليسرين والكولاجين. يجب ترطيب البشرة مرتين يوميًا، مرة في الصباح ومرة في المساء.

استخدام غسول وجه لطيف:

يجب استخدام غسول وجه لطيف لا يسبب جفاف البشرة، وذلك لتجنب تفاقم المشكلة.

تجنب غسل الوجه كثيرًا:

لا يجب غسل الوجه أكثر من مرتين يوميًا، وذلك لأن غسل الوجه المتكرر يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة.

الحماية من أشعة الشمس:

يجب استخدام واقي من الشمس بعامل حماية شمسي (SPF) 30 أو أعلى، وذلك لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تناول نظام غذائي صحي:

يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة البشرة. يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات والأسماك.