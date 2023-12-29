عقاب صادم من مدرب الاتحاد السعودي ضد كريم بنزيما

استبعد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الاتحاد السعودي اللاعب كريم بنزيما من صفوف الفريق الذي سيواجه الطائي، السبت، في الجولة التاسعة عشرة من «الدوري السعودي للمحترفين».

وكشف أحد المواقع عن عدم مشاركة الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد، في كل الحصص التدريبية، بعد مواجهة النصر دوريّاً وقبل مواجهة الطائي.

ولم يحظ لاعبو الاتحاد براحة بعد مواجهة النصر والخسارة الثقيلة، حيث أدى الفريق الأساسي تدريباً استرجاعياً، الأربعاء، في حين كانت الحصة التدريبية، الخميس، هي الرئيسية قبل مواجهة الطائي. ووفقاً للمصادر نفسها، لم يجرِ توضيح سبب عدم مشاركة اللاعب في الحصص التدريبية؛ كونه لم يُظهِر معاناة من إصابة في مواجهة النصر.

وأكدت المصادر أن النجم الفرنسي بنزيما ليست المرة الأولى التي يغيب فيها عن بعض الحصص التدريبية، حيث تكرَّر الأمر عدّة مرّات سابقاً، إبّان فترة تولي نونو سانتو الدفة الفنية.